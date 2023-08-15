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أمير حيزم رئيسا للاتحاد الرياضي المنستيري

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 11:24 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات للاتحاد الرياضي المنستيري، أنه تقرر مواصلة الهيئة التسييرية لمهامها بتركيبة معدلة، حيث سيتولى الكاتب العام أمير حيزم رئاسة النادي الى غاية الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 19 سبتمبر القادم.
ويأتي هذا القرار في ظل الفراغ الاداري في تسيير جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري، وفق بلاغ اللجنة المستقلة للإنتخابات.


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