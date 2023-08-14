وزير السياحة في جزيرة جربة : السوق الداخلية في المرتبة الثانية بين الاسواق السياحية بالجزيرة ومؤشرات طيبة لتواصل الموسم إلى موفى أكتوبر 2023

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين ، إن "الموسم السياحي بجزيرة جربة يتواصل بنسق طيب وحركة سياحية كبيرة تشهدها وخاصة على مستوى النزل التي بلغت طاقة الايواء في أغلبها 100 بالمائة مع معدل لكل النزل فاق 92 بالمائة لطاقة الايواء



وأشار في تصريح اعلامي مساء يوم أمس الأحد، خلال زيارته إلى جزيرة جربة، إلى تواجد كل الأسواق السياحية بجزيرة جربة بأعداد كبيرة وفي مقدمتها السوق الفرنسية بــ152 ألف سائح فرنسي والسوق الداخلية بـــ138 ألأف سائح تونسي الذي تعزز وجوده في الجزيرة مع تحسن النفاذ اليها باستكمال كل أقساط الطريق السيارة ودخولها حيز الاستغلال، إلى جانب العروض المناسبة التي وفرتها وكالات الأسفار لتشجيع التونسي على السياحة بكامل البلاد التونسية.



وأشار في تصريح اعلامي مساء يوم أمس الأحد، خلال زيارته إلى جزيرة جربة، إلى تواجد كل الأسواق السياحية بجزيرة جربة بأعداد كبيرة وفي مقدمتها السوق الفرنسية بــ152 ألف سائح فرنسي والسوق الداخلية بـــ138 ألأف سائح تونسي الذي تعزز وجوده في الجزيرة مع تحسن النفاذ اليها باستكمال كل أقساط الطريق السيارة ودخولها حيز الاستغلال، إلى جانب العروض المناسبة التي وفرتها وكالات الأسفار لتشجيع التونسي على السياحة بكامل البلاد التونسية.

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ولفت إلى أهمية الحملة الترويجية "تونس ليك" التي اطلقتها وزارة السياحة لتشجيع وتحفيز الطلب على الوجهات التونسية الداخلية أو الساحلية الشاطئية أو الجبلية أو الصحراوية وفق خصوصية كل منتوج بكل منطقة من ربوع تونس الجميلة وفق ما يختاره السائح حسب قوله.



وأكد الوزير، أنه أمام هذه الحركية السياحية يحرص المتدخلون في القطاع على تأمين الخدمات الطيبة لذلك تتواصل عمليات الرقابة على الخدمات وعلى منظومة التأمين الذاتي وعلى معالجة أي شكوى تصدر عن الحرفاء مع حرص على متابعة الوضعيات الطارئة والحرص على انتظامية التزود بالمواد الاساسية وخدمات الماء والتنوير وهو ما جعل الموسم يتواصل في ظروف طيبة وطبيعية مع مؤشرات ايجابية ما بعد الموسم بوجود حجوزات حتى موفى شهر أكتوبر بالجزيرة.



اما وطنيا فقد أكد أهمية السوق الجزائرية بين الاسواق السياحية الوافدة على تونس ، حيث بلغ عدد السواح الجزائريين الوافدين على تونس أكثر من 136 ألف جزائري في الفترة بين 1 إلى 10 أوت 2023 بزيادة بحوالي 74 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المرجعية 2019 ليرتفع عدد السواح الجزائريين منذ بداية السنة إلى يوم 10 اوت 2023 مليون و500 ألف جزائري ، بما يؤكد استعادة الثقة في الوجهة التونسية بزيادة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2019 حسب الاحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية الادارة العامة للحدود والاجانب .

وشدد على أن الاحصائيات ليست وزارة السياحة التي تقوم باحتسابها انما تصدرها جهات رسمية تقدمها لوزارة السياحة كل 10 أيام سواء منها المتعلقة بعدد الوافدين والجنسيات التي تقدمها مصالح وزارة الداخلية عبر الادارة العامة للحدود والاجانب والعائدات السياحية ومداخيل السياحة تقدمها مصالح البنك المركزي التونسي في ما يتعلق بالنزل والاحصائيات المتعلقة بعدد الليالي المقضاة وذلك في اشارة الى محاولات التشكيك التي تواترت في الفترة الاخيرة حول الاحصائيات المتعلقة بالقطاع السياحي.

وقال بلحسين ، إنه "من غير المعقول التشكيك في كل شيئ في بلادنا "، مؤكدا ان كل الاحصائيات رسمية حسب المقاييس المعتمدة في العالم وذلك في رده على ما رافق السوق الجزائرية من حملة تشكيك لا مبرر ولا صحة لها.



وأشار الوزير في اطار إجابته على تساؤلات الصحفيين ، إلى برنامج إعادة تصنيف النزل الذي سينطلق تنفيذه قبل موفى سنة 2023 بهدف تحسين جودة الخدمات وجودة المنتوج السياحي داخل النزل وفق معايير جديدة تاخذ بالاعتبار عدة جوانب منها البيئية والايكولوجية ونفاذ ذوي الاحتياجات الخصوصية والاستدامة وغيرها من المعايير الجديدة التي تستجيب إلى المواصفات الدولية.

واعتبر بلحسين ، أن إعادة التصنيف بقدر أهميته إلا أن الارتقاء بجودة الخدمات يشمل عدة برامج أخرى ومنها البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الفندقية الذي يواصل تدخلاته منذ سنة 2005 ويقدم منحا ودعما للمؤسسات الفندقية من أجل تحسين مردوديتها وقدرتها التنافسية وجودة خدماتها، لافتا إلى أن هذا البرنامج شمل إلى حدود هذه السنة 140 مؤسسة فندقية بجملة استثمارات بلغت 700 مليون دينار.

وأشار إلى برنامج علامة الجودة الذي أطلقته وزارة السياحة سنة 2021 للمؤسسة الراغبة تلقائيا وتطوعيا للانخراط فيه من أجل تحسين الجودة ، مبرزا أهمية برامج التكوين والتدريب في تحسين الجودة عبر مؤسسات التكوين السياحي التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل أو وكالة التكوين في مهن السياحة.

وقام وزير السياحة خلال زيارته يوم امس إلى جزيرة جربة بمتابعة سير عمل عدة مؤسسات سياحية من نزل ومؤسسات تنشيط وقواعد بحرية فيما تولى خلال حفل انتظم بإحدى الوحدات السياحية تكريم عدد من النساء بمناسبة العيد الوطني للمراة منهم نساء فاعلات في القطاع السياحي بمختلف مجالاته من فندقة ومطاعم وإدارة وتكوين وغيرها مع تكريم مجموعة من الصحفيات تقديرا لجهودهن في الرقي باداء القطاع السياحي وتطوير اشعاع الوجهة السياحية جربة جرجيس.