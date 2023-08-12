الملعب التونسي يختتم تربصه بتركيا بفوز ودي على نادي الشحانية القطري برباعية نظيفة

فاز الملعب التونسي على نادي الشحانية القطري برباعية نظيفة في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت في ختام تربصه التحضيري بتركيا استعدادا للموسم الرياضي 2023-2024.

وسجل اهداف الملعب التونسي في الشوط الثاني بواسطة سند الخميسي (58) وبلال الماجري (65) وحمزة الخضراوي (76) وهيثم الجويني (84).

وكان الملعب التونسي خاض خلال هذا التربص ثلاث مباريات ودية اخرى فاز في الاولى على الخلود السعودي 2-1 فيما تعادل في الثانية والثالثة مع كل من توزلاسبور التركي والعربي الكويتي 1-1.

وسيخوض فريق باردو المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى الى جانب النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان وقوافل قفصة. وسيستهل مشواره في البطولة التي تنطلق يوم 19 اوت الجاري بملاقاة مضيفه مستقبل سليمان.



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