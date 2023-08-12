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كاس الملك سلمان للاندية العربية: رونالدو يهدي النصر السعودي اللقب

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم لفريقه النصر السعودي اثر تسجيله ثنائية في شباك غريمه مواطنه الهلال 2-1 ونجاحه في قلب معطيات لقاء الدور النهائي الذي احتضنه مساء اليوم السبت ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

واخذ الهلال السعودي زمام المبادرة بافتتاحه النتيجة في الدقيقة 51 بفضل البرازيلي ميشال دلغادو. ورغم النقص العددي الذي لعب به النصر السعودي اثر اقصاء المدافع عبد الاله العمري في الدقيقة 71 الا ان خبرة رونالدو صنعت الفارق ومكنته من تعديل الكفة في مرحلة اولى (74) ليلتجا الفريقان الى شوطين اضافيين ويتمكن البرتغالي المخضرم من مضاعفة النتيجة (98).
وضمن النصر السعودي اللقب العربي الاول في سجله.
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