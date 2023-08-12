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وزارة المرأة: إحداث 916 مشروعا نسائيا في إطار التمكين الاقتصادي لأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 14:50 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أحدثت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 916 مشروعا لأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي باعتمادات جمليّة تناهز 3.7 مليون دينار

وبحسب بلاغ لوزارة المرأة تم إحداث هذه المشاريع ،التي شملت 19 ولاية، في اطار برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي بهدف الحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابه، بما يساعدهن على توفير مورد رزق وتعزيز قدراتهن على التنشئة السليمة للأبناء في محيط أسري متوازن إقتصاديّا

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ويُوفّر البرنامج عبر تدخّلاته في المناطق الريفية خاصّة التكوين في المجالات الفلاحية والحرفيّة إضافة إلى تأمين التأطير والمرافقة اللازمين للمحافظة على ديمومة المشاريع النسائية وتطويرها


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