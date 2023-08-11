رئيس الحكومة يدعو إلى الإسراع بعقد اجتماعات اللجان القطاعية التونسية الليبية

ونوّه في هذا السّياق ، لدى استقباله الجمعه بالقصبة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة، محمد علي الحويج، بدور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، داعيا منظمّتيْ الأعراف إلى معاضدة جهود سلطات البلدين لمزيد تعزيز الشراكة الاقتصاديّة وتطوير المبادلات التجارية بين الجانبين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للحركيّة التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثمّنا نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة إلى تونس موفى سنة 2022.من جهته، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي أهميّة دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مشيرا إلى استعداد الجانب الليبي لعقد اللجنة العليا المشتركة في طرابلس.وحضر اللّقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد ووزيرة التجارة وتنمية الصّادرات، كلثوم بن رجب قزاح، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليديّة، سمير ماجول، ومن الجانب الليبي مصطفى إقدارة القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا بتونس ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، محمد الرعيض، وفق البلاغ ذاته.