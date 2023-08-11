قبلي: دعم البنية التحتية للقطاع الصحي في الجهة بعدد من المشاريع والإطارات المختصّة

يشهد القطاع الصحي بولاية قبلي إنجاز عدة مشاريع لدعم البنية التحتية للمؤسسات الصحية، على غرار مشروع تحديث قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بقبلي الذي المنتظر الانتهاء منه في موفى الشهر الجاري، ومشروع انجاز قسم للعيادات الخارجية بذات المستشفى الذي يشهد تقدما بأكثر من 97 في المائة، وفق المدير الجهوي للصحة كيلاني الخياري.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن مشروع إحداث قسم للعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بدوز يشهد بدوره تقدّما بـ 96 في المائة، كما تمّ الفروغ من بناء قسم لطب الاطفال بهذه المؤسسة الاستشفائية في انتظار تجهيزه وانتداب الاعوان والاطارات الطبية لتشغيله، فضلا عن تجاوز نسبة 70 في المائة في اشغال بناء قسم للعمليات مع الاعلان على طلب عروض لبناء قسم للجراحة بهذه المؤسسة الصحية.

وفي ما يتعلق بالمستشفى المحلي بسوق الأحد، أكد المدير الجهوي للصحة بأن مشروع إحداث قسم لتصفية الدم بهذه المؤسسة الصحية تقدم بنسبة تفوق 70 في المائة، كما سينطلق خلال الايام القادمة انجاز القسط الثالث من توسعة هذا المستشفى المحلي.



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وأشار الى انطلاق اشغال بناء المركز الصحي الوسيط بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية مع الشروع في انجاز الدراسات لمشروع العيادة النهارية للعلاج الكيمياوي

وبيّن، بخصوص دعم الجهة بالاطارات الطبية المختصة، أنه تم مؤخرا دعم المستشفى الجهوي بقبلي بعديد الاطباء منهم طبيب في اختصاص امراض القلب وآخر في امراض العيون علاوة على طبيبين في التخدير والانعاش، وطبيب مختص في الامراض الصدرية، وطبيب مختص في الجراحة، الى جانب طبيبة في امراض النساء والتوليد، وينتظر تدعيم هذه المؤسسة خلال الشهر القادم بطبيبة مختصة في الاشعة.

وفي اطار الخدمة المدنية، تم دعم ذات المستشفى باطباء اختصاص منهم طبيبتان في امراض النساء والتوليد وطبيب في الانعاش والتخدير كما أمضت الادارة الجهوية للصحة اتفاقية شراكة مع الادارة الجهوية للصحة بالمنستير، تنتظر حاليا الامضاء عليها على المستوى المركزي وتفعيلها بما سيمكّن الجهة الصحية بقبلي من الحصول على دعم من حين لاخر باطباء اختصاص مع تسهيل نقل المرضى الى الاقسام الجامعية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وتمكين الاطباء والاعوان بقبلي من التمتع بتكوين في المؤسسات الصحية بالمنستير، علما انه تم ايفاد عدد من تقنيي المخابر مرتين متتاليتين الى الجهة الصحية بالمنستير للتدرب على كيفية استخراج مشتقات الدم وذلك في اطار مشروع احداث بنك للدم بقبلي.