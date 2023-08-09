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كأس الملك سلمان للأندية العربية: الهلال السعودي يفوز على مواطنه الشباب 3-1 ويصعد الى الدور النهائي

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 21:47 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تاهل الهلال السعودي الى الدور النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم بتغلبه على مواطنه الشباب 3-1 اليوم الاربعاء في الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
وسجل اهداف الهلال محمد ابراهيم كنو (9) والبرازيلي مالكولم دي اوليفيرا (48) وعبد الله حمدان (90 زائد 5) بينما حقق هدف الشباب الكولومبي غوستافو كويلار (56).
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كاس الملك سلمان للاندية العربية : رونالدو يقود النصر السعودي الى المباراة النهائية...

وسيلاقي الهلال السعودي في النهائي المقرر يوم السبت المقبل مواطنه النصر الذي كان ازاح الشرطة العراقي بالفوز عليه بهدف دون رد بامضاء البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 75.
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