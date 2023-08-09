كاس الملك سلمان للاندية العربية : رونالدو يقود النصر السعودي الى المباراة النهائية

قاد كريستيانو رونالدو النصر السعودي الى الدور النهائي لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت الجاري و ذلك اثر الفوز اليوم الاربعاء على نادي الشرطة العراقي بنتيجة 1-صفر في مباراة الدور نصف النهائي التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة ابها السعودية.



وجاء الهدف الوحيد للمباراة بفضل كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 75 تحصل عليها السنيغالي سايدو ماني واعلنها حكم اللقاء بعد الاستعانة بتقنية الفار.

ويلتقي النصر السعودي في الدور النهائي المقرر يوم السبت القادم المتاهل من لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الهلال السعودي بمواطنه الشباب.



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