Babnet   Latest update 17:22 Tunis

تونس تطمح الى استقطاب الطلبة الكونغوليين والتموقع كوجهة تعليمية مميزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d7d2e9adfe09.34679654_giqehnmljokfp.jpg>
Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 17:22
      
تطمح تونس إلى التموقع كوجهة تعليمية مفضلة لدى الطلبة الكونغوليين، وفق ما صرح به سفير تونس في كينشاسا، محرز فرشيشي، خلال لقاء عقده، امس الأربعاء، مع وزيرة الدولة الكونغولية، وزيرة التعليم الوطني والمواطنة الجديدة، رايسا مالو دينانغا.
وأبرز الدبلوماسي التونسي فرص التدريب والتعليم العالي التي توفرها تونس، مشدداً على تميز مؤسساتها الجامعية وخبرتها المعترف بها على الصعيدين الأفريقي والدولي، بما من شانه ان يعزز مكانة تونس كوجهة تعليمية مرجعية.


ووفقاً للمصدر ذاته فقد ركزت المناقشات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال الاستراتيجي وإعداد المبادرات المشتركة المقبلة بين البلدين.

كما تناولت المحادثات بالبحث الدورة الرابعة للمنتدى التونسي-الكونغولي للجامعات ومراكز التدريب المهني الخاصة التونسية، المزمع عقده من 13 إلى 15 أفريل 2026 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيجمع هذا الحدث الجهات الفاعلة الأكاديمية والمهنية في قطاعات الصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة والصحافة وعلوم الاتصال.


وشدد سفير تونس بكنشاسا، بالمناسبة، على أهمية مشاركة وزيرة الدولة، إلى جانب رئيس البعثة الدبلوماسية التونسية، في حفل افتتاح المنتدى، مما يعكس الإرادة المشتركة لإعطاء زخم جديد للشراكة التعليمية بين البلدين
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327152

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 09 أفريل 2026 | 21 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:20
18:50
15:58
12:28
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
28°-14
28°-15
25°-14
21°-14
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>