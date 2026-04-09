تونس تطمح الى استقطاب الطلبة الكونغوليين والتموقع كوجهة تعليمية مميزة

تطمح تونس إلى التموقع كوجهة تعليمية مفضلة لدى الطلبة الكونغوليين، وفق ما صرح به سفير تونس في كينشاسا، محرز فرشيشي، خلال لقاء عقده، امس الأربعاء، مع وزيرة الدولة الكونغولية، وزيرة التعليم الوطني والمواطنة الجديدة، رايسا مالو دينانغا.وأبرز الدبلوماسي التونسي فرص التدريب والتعليم العالي التي توفرها تونس، مشدداً على تميز مؤسساتها الجامعية وخبرتها المعترف بها على الصعيدين الأفريقي والدولي، بما من شانه ان يعزز مكانة تونس كوجهة تعليمية مرجعية.ووفقاً للمصدر ذاته فقد ركزت المناقشات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال الاستراتيجي وإعداد المبادرات المشتركة المقبلة بين البلدين.كما تناولت المحادثات بالبحث الدورة الرابعة للمنتدى التونسي-الكونغولي للجامعات ومراكز التدريب المهني الخاصة التونسية، المزمع عقده من 13 إلى 15 أفريل 2026 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيجمع هذا الحدث الجهات الفاعلة الأكاديمية والمهنية في قطاعات الصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة والصحافة وعلوم الاتصال.وشدد سفير تونس بكنشاسا، بالمناسبة، على أهمية مشاركة وزيرة الدولة، إلى جانب رئيس البعثة الدبلوماسية التونسية، في حفل افتتاح المنتدى، مما يعكس الإرادة المشتركة لإعطاء زخم جديد للشراكة التعليمية بين البلدين