وزير الشؤون الدّينية يشرف على لقاء الحجّ التدريبي الخاص بحجيج ولايات الكاف وسليانة وجندوبة وباجة

أشرف وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، صحبة والي الكاف وليد كعبية، ووالي سليانة خالد الواعري، ووالي باجة أحمد بن خراط، وأحمد الورغمّي نيابة عن والي جندوبة، أمس الاربعاء بالمركّب الرياضي بالكاف، على لقاء الحجّ التدريبي الموجّـه للمقبلين على الحجّ من ولايات الكاف وسليانة وجندوبة وباجة، والبالغ عددهم 651 حاجا.وثمن الوزير بالمناسبة، الإقبال المكثّف من قبل الحجيج على دروس التوعية النظرية ودروس الحجّ التطبيقية والتزامهم بالمواعيد المحدّدة لكل مراحل إتمام الإجراءات، بما يجعل تونس من ضمن البلدان المتميّزة والمتقدّمة في تنظيم هذه الشعيرة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس.وأكد على ضرورة التزام الحجيج بتوصيات بعثة مكتب حجّاج تونس واحترام ترتيبات السلطات السعودية الهادفة إلى ضمان أمن الحاج وسلامته، والتحلّي بالصبر والسكينة وروح الإخاء والتعاون وتقبّل فكرة العيش في إطار المجموعة في البقاع المقدّسة.وأثنى على تضامن مؤسّسات الدّولة من أجل إنجاح أداء هذه الشعيرة، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على العناية بضيوف الرّحمن وتسهيل أداء الركن الخامس من أركان الإسلام لهم. وكان اللّقاء مناسبة شارك فيها الوزير والولاّة، الحجيج التدريب على أداء المناسك من طواف وسعي والوقوف بعرفة ورمي للجمرات.وشارك في تنظيم هذه التظاهرة المديرون الجهويّون للشؤون الدّينية بالولايات المعنية باللقاء وممثلو شركة الخدمات الوطنية والإقامات من إداريين ومرافقين والوعّاظ والإطارات المسجدية والإطارات الصحية والأمنية بمختلف أسلاكها وكل ممثلي المؤسّسات ذات العلاقة ومن أهمّها وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل.وعلى هامش هذه الزيارة، عاد وزير الشؤون الدينية مصحوبا بوالي الكاف، الشيخ علي بن صالح العبيدي الإطار المسجدي السابق المولود سنة 1929 والذي اضطلع منذ اوائل التسعينات من القرن الفارط بصلاة التراويح وإمامة الخمس والحافظ لكتاب الله العزيز.