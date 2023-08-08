المفوضية الاوروبية تمنح تونس 307 مليون يورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا

وقعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة تشغيل الكهرباء الايطالية "تيرنا" الإيطالية ، الثلاثاء، اتفاقية منحة مع المفوضية الأوروبية بقيمة 307 مليون يورو (حوالي 1030 مليون دينار) لدعم تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "الماد".



وحسب ما افاد به الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، بمناسبة توقيعه الاتفاقية، فان هذا الاتفاق، المندرج في اطار الانتقال الطاقي، يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال إفريقيا، وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.





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ويذكر انه تم برمجة استثمارات بحوالي 850 مليون يورو لانجاز مشروع الربط "الماد" منها 307 مليون يورو من قبل آلية "مرفق التواصل الاوروبي"، وهو برنامج أوروبي مخصص لدعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنى التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي.



وحسب البلاغ، فان هذه المرة الأولى التي يخصص فيها صندوق "مرفق التواصل الاوروبي"أموالا لمشروع بنية تحتية تشارك فيه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة. وباعتبار اهميته فقد خصصت المفوضية الأوروبية لهذا المشروع أكثر من نصف الميزانية المتاحة في إطار دعوة تقديم العروض لسنة 2022.



وكان البنك الدولي قد وافق على منح تونس تمويلات بقيمة 4ر268 مليون دولار لفائدة مشروع "الماد" ، جزء منها مخصص لبناء محطة التحويل الكهربائي من جهة تونس (المدرجة في نطاق المشروع الممول من قبل مرفق التواصل الاوروبي) ولتقوية شبكة الكهرباءالتونسية الضرورية لتشغيل الربط الكهربائي.



وعلاوة على الأموال المخصصة من قبل كل من مرفق التواصل الاوروبي والبنك الدولي ، من المنتظر الاستفادة من تمويلات بنك الاستثمار الاوروبي و بنك الاعمار الالماني والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وفق البلاغ.



ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية (بمنزل تميم من ولاية نابل) والإيطالية (صقلية) عبر محطة تحويل للجهد العالي مرورا بمسار بحري يبلغ طوله 200 كلم وبعمق يصل الى 800 متر.