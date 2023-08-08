تأجيل إضراب أعوان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة إلى يوم 7 سبتمبر المقبل

أفضى اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر ولاية بنزرت، بإشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، إلى إقرار تأجيل الاضراب العام لاعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب " الفولاذ" بمنزل بورقيبة المبرمج ليوم 10 أوت الجاري، الى يوم 07 سبتمبر المقبل 2023

وقرّر الطرف النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل الاضراب المبرمج تبعا لجلسة الرئيس المدير العام للشركة بمصالح رئاسة الحكومة في موفى شهر جويلية المنقضي، والتي تضمنت الوضع الاقتصادي للشركة والمقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسة وأفضت الى الاتفاق على عقد جلسة عمل مع السلط الجهوية في أسرع الأوقات للتسريع في إجراءات انقاذ المؤسسة.

وأكدت إدارة الشركة، بشأن بقية النقاط المطلبية المطروحة ببرقية الاضراب، أنها تفاوضت مباشرة مع النقابات لاعداد مشروع اتفاق، تم عرضه على سلطة الاشراف في انتظار المصادقة عليه من قبل رئاسة الحكومة.