الاندية السعودية تستهدف ثلاثي ريال مدريد

تستهدف البطولة السعودية لكرة القدم استقطاب ثلاثي نادي ريال مدريد الاسباني الكرواتي لوكا مودريتش والألماني أنطونيو روديغر والنمساوي دافيد ألابا خلال الفترة المقبلة بحسب ما أوردته اليوم الاحد تقارير اعلامية اسبانية.



وأفادت نفس المصادر أن أندية صندوق الاستثمارات السعودي تستهدف ضم 3 لاعبين من ريال مدريد في صيف 2024 مشيرا في تقريرها إلى أن اللاعبين المستهدفين هم "الكرواتي لوكا مودريتش والألماني أنطونيو روديغر والنمساوي دافيد ألابا".

وأضاف: "البطولة السعودية ترغب في أن تكون وجهة لغالبية نجوم كرة القدم في العالم وهو ما قد يضر ريال مدريد الذي يمكن أن يخسر العديد من نجومه في ظل الإغراءات المالية الكبرى".



...



يذكر أن الكرة السعودية ضمت العديد من نجوم كرة القدم مؤخرا مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والجزائري رياض محرز و الفرنسي كريم بن زيمة والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي ساديو ماني.

كما استقطبت الصربي سيرغاي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيلي مالكوم والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإنقليزي غوردان هندرسون.