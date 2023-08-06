رابطة ابطال افريقيا: المصري ابراهيم نور الدين حكما للقاء شباب قسنطينة الجزائري والنجم الساحلي

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين الحكم المصري ابراهيم نور الدين لادارة مباراة شباب قسنطينة الجزائري والنجم الساحلي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول لرابطة ابطال أفريقيا المقررة يوم 18 اوت الجاري على ملعب الشهيد حملاوي.

وسيدير ابراهيم نور الدين المباراة بمساعدة مواطنيه احمد توفيق طلب ويوسف البساطي في حين سيكون محمد معروف حكما رابعا.