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رابطة ابطال افريقيا: المصري ابراهيم نور الدين حكما للقاء شباب قسنطينة الجزائري والنجم الساحلي

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 11:04 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين الحكم المصري ابراهيم نور الدين لادارة مباراة شباب قسنطينة الجزائري والنجم الساحلي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول لرابطة ابطال أفريقيا المقررة يوم 18 اوت الجاري على ملعب الشهيد حملاوي.
وسيدير ابراهيم نور الدين المباراة بمساعدة مواطنيه احمد توفيق طلب ويوسف البساطي في حين سيكون محمد معروف حكما رابعا.


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