كمال دقيش: حريصون على حل الاشكاليات العالقة بالمنشات الشبابية والرياضية بمعتمدية حاجب العيون

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في مستهل زيارته الميدانية اليوم السبت الى ولاية القيروان التي استهلها بالتحول الى معتمدية حاجب العيون الحرص على الإطلاع على وضعية المنشآت الشبابية والرياضية بالجهة ومعاينة النقائص وحل الاشكاليات العالقة.





واستمع الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجهة محمد بورقيبة وممثلي مجلس نواب الشعب عن الجهة ومدير عام الشباب والمكلف بتسيير الإدارة العامة للرياضة والمندوبة الجهوية للشباب والرياضة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية الى مطالب واحتياجات أهالي الجهة وممثلي الجمعيات الرياضية التي طالبت بمزيد ايلاء أهمية للرياضات الفردية ودعم الجمعيات.



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واكد في هذا السياق توجه الوزارة للترفيع في قيمة الاعتمادات المرصودة للجمعيات والاحاطة بالرياضات الفردية بصفة خاصة ليكون اختصاص التايكواندو ضمن ثماني رياضات فردية سيقع افرادها بتمويل خاص للتجهيزات الى جانب إعادة النظر في مسألة التمويل وفق قاييس تاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وتكاليف التنقل بينها.

كما أعلن كمال دقيش توجه الوزارة نحو احداث ملعب حي بصفة مبدئية وإقامة سور خارجي لحماية الملعب البلدي بحاجب العيون مع دراسة إمكانية برمجة احداث ملعب فرعي لاحقا الى جانب تحويل اعتمادات اضافية لدار الشباب حاجب العيون بعد تحويلها إلى مؤسسة شبابية من الجيل الثاني لتوفير التجهيزات وتركيز فضاء راديو وتلفزة الواب.

