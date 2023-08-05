الأولمبي الباجي يؤكد رسميا تعاقده مع الحارس عبد السلام الحلاوي ولاعب الوسط محمد علي الراقوبي

اكد الأولمبي الباجي اليوم السبت تعاقده رسميا مع حارس المرمى عبد السلام الحلاوي لموسم واحد قادما من الهلال الرياضي الشابي ولاعب الوسط محمد علي الراقوبي لمدة موسمين من نادي الاتحاد المصراطي الليبي.





وكان نادي عاصمة السكر الذي سيشرف على تدريبه خلال الموسم المقبل الجزائري نبيل نغيزاعلن سابقا تعاقده مع المدافع المحوري اسكندر الصغير لمدة موسمين قادما من الامل الرياضي بحمام سوسة.



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