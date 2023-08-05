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الأولمبي الباجي يؤكد رسميا تعاقده مع الحارس عبد السلام الحلاوي ولاعب الوسط محمد علي الراقوبي

الحارس عبد السلام الحلاوي
Publié le Samedi 05 Août 2023 - 17:14 قراءة: 0 د, 58 ث
      
اكد الأولمبي الباجي اليوم السبت تعاقده رسميا مع حارس المرمى عبد السلام الحلاوي لموسم واحد قادما من الهلال الرياضي الشابي ولاعب الوسط محمد علي الراقوبي لمدة موسمين من نادي الاتحاد المصراطي الليبي.


وكان نادي عاصمة السكر الذي سيشرف على تدريبه خلال الموسم المقبل الجزائري نبيل نغيزاعلن سابقا تعاقده مع المدافع المحوري اسكندر الصغير لمدة موسمين قادما من الامل الرياضي بحمام سوسة.
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ويسعى الاولمبي الباجي حامل لقب كاس تونس لكرة القدم الى تعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على تقديم الاضافة بعد مغادرة عدد من الركائز الاساسية على غرار حارس المرمى اشرف كرير للنجم الساحلي ومحمد وائل الدربالي واسامة بوقرة للترجي الرياضي والسنغالي باباكار سار للاتحاد المنستيري والاوغندي ريشارد كاساغا الى اهلي بنغازي الليبي.
وسيلعب الاولمبي الباجي خلال الموسم القادم على اربع واجهات هي بطولة الرابطة المحترفة الاولى وكاس تونس وكاس السوبر الى جانب كاس الكونفديرالية الافريقية حيث سيواجه في الدور التمهيدي الاول نادي أبو سليم الليبي ذهابا في رادس في 18 او 19 او 20 اوت وايابا في ليبيا في 25 او 26 او 27 من نفس الشهر.


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