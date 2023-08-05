الاولمبي الباجي يتعاقد مع المدافع اسكندر الصغير لمدة موسمين

اعلن الاولمبي الباجي، اليوم السبت، عن تعاقده مع المدافع المحوري اسكندر الصغير لمدة موسمين قادما من فريق الامل الرياضي بحمام سوسة

ويختتم الفريق تربصه بمدينة عين دراهم مساء اليوم باجراء مقابلة ودية مع مستقبل سليمان.

وعلى صعيد اخر افاد نادي عاصمة السكر انه تقرر تاجيل الجلسة العامة الانتخابية الى يوم 19 اوت الجاري بسبب عدم استكمال التقرير المالي.

وكانت هذه الجلسة مقررة امس الجمعة.