سليانة: إجراء قرعة توزيع المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور

انتظمت أمس الجمعة عملية قرعة توزيع المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، بحضور كافة أعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وممثلي الإدارة العامة لوحدة السكن الإجتماعي بوزارة التجهيز وعدل تنفيذ، وفق ما ذكره، اليوم السبت، رئيس اللجنة والي سليانة وليد العبّاسي.

وبيّن العباسي، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية تتنزل في إطار إستكمال الإجراءات المتعلقة بتسليم المساكن الإجتماعية الجاهزة منذ سنة 2019 بمعتمدية قعفور والبالغ عددها 123 مسكنا موزّعة إلى 30 مسكنا فرديا و93 مسكنا جماعيا جاهزة للتسليم لمستحقيها، الواردة أسماؤهم بالقائمة النهائية الموجهة بتاريخ 30 جوان 2023 إلى رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والتجهيز والشؤون الإجتماعية.

وأكد، في نفس السياق، أن عملية القرعة تمت على 3 مراحل وفي كنف الشفافية التامّة، علما أن مذكرة صادرة من قبل فريق العمل الميداني المنبثق عن اللجنة الجهوية تضمن مقترحا لتمكين 8 منتفعين من ذوي الاحتياجات الخصوصية وحالات مرضية من مساكن أرضية إعتبارا لوضعيتهم الصحية الخاصة والحائلة دون إستعمالهم الدرج.

وأوضح أن المرحلة الأولى من القرعة أفضت إلى تمكين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مسكن فردي من بين المساكن الفردية الـ30، فيما أفضت المرحلة الثانية إلى تمكين بقية المنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم 7 أشخاص من مساكن جماعية أرضية وشملت المرحلة الثالثة إستكمال بقية المساكن لتمكين بقية المنتفعين من 86 مسكنا.



...



وأشار إلى أنه وبعد انتهاء عملية القرعة تم ضبط التمويل حسب صنف دخل العائلات (3 أصناف) من خلال تحديد مبلغ منحة تكفل الدولة، وثمن التفويت للمنتفعين في إنتظار إبرام العقود وتحديد مواعيد تسليم المساكن إلى أصحابها.

يذكر أن اللجنة الجهوية لمتابعة ملف السكن الإجتماعي بولاية سليانة صادقت في ماي المنقضي على القائمة الأولية للمنتفعين بعدد من المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور وتولّت تعليقها بمركز الولاية وبمقر معتمدية قعفور، وفتح باب الاعتراضات بداية من يوم الثلاثاء 9 ماي ولمدة شهر.