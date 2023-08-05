القصرين : وزير الشباب والرياضة يؤكد حرص الوزارة على ايجاد الحلول بصفة تشاركية بعيدا عن الوعود ، الواهية

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ، اليوم الجمعة ، لدى زيارته لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بولاية القصرين، منها مشاريع معطلة منذ سنوات ، حرص الوزارة على إيجاد الحلول بصفة تشاركية لمختلف الاشكاليات المطروحة في عدد من المشاريع بالجهة بعيدا عن الوعود الواهية

واضاف الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الحلول لا يمكن أن تكون بصفة آلية ، وذلك بعد معاينة عدد من المشاريع الشبابية والرياضية بالجهة ، قائلا ان جل المشاكل المطروحة لديها حلول

وفي رده على سؤال متعلق بمشروع المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي المبرمج منذ سنة 2010 بالجهة ، أوضح دقيش ل/وات/ أن هناك عديد الممولين الذين اولوا اهتماما خاصا بهذا المركز، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص

وشدّد الوزير في سياق متصل، على أنه لا يجب التعويل على الدولة فقط لتمويل المشاريع العمومية،سيما وان الممولين اعربوا عن استعدادهم لدعم عديد المشاريع ، موضحا ان هذا الامر يعد مؤشرا ايجابيا من أجل تخفيف وطأة الالتزامات المالية على الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الراهن للبلاد



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وبخصوص المسألة القانونية المتعلقة بتغيير صبغة العقار المخصص لبناء المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي من فلاحية إلى أرض دولية ، بين الوزير أنها مسألة إجرائية ويمكن تجاوز التعطيلات الحاصلة ،خاصة وأن هذا المشروع له صبغة وطنية ، وتم إدراجه مرة أخرى في المخطط الثلاثي لسنوات 2023 -2025 وتحيين كلفته

يذكر ان مشروع المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي مبرمج منذ سنة 2010 ويشهد حاليا تعطلا في انجازه بسبب عدم تغيير صبغة العقار الفلاحية وتوفير التمويلات اللازمة له

وقد تمت برمجة إعتمادات تقدر ب1 مليون دينار بعنوان دراسات بميزانية التنمية لسنة 2012 واعتماد أولي يقدر ب30 مليون دينار بمخطط 2016 -2020 لبناء هذا المركز الذي يشمل جل الإختصاصات في الرياضات الجماعية والفردية ،وهو يتكون من مركز إقامة به 100 سرير وجناح تكوين وترفيه ومطعم ووحدة تقوية عضلات وتأهيل عضلي ووحدة طب رياضي وفضاءات فنية وللخدمات مع قاعة رياضات فردية وحجرات ملابس وقاعات جماعية مع حجرات ملابس و3 ملاعب لكرة القدم وملعب العاب قوى وملاعب الإختصاص ووحدة حجرات ملابس للملاعب الرياضية