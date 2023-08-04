البورصة في اسبوع: توننداكس يتراجع بنسبة 4ر1 بالمائة

بعد أسبوعين متتاليتين من الارتفاع، سجل مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس" انخفاضا خلال الأسبوع الممتد من 31 جويلية الى 4 اوت 2023، بنسبة 4ر1 بالمائة الى حدود النقطة 7ر8917 لتتراجع بذلك نسبة أدائه السنوية الى 10 بالمائة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".



وتميزت معاملات الأسبوع بتباطء في نسق المعاملات ليبلغ حجم التداول 2ر11 مليون دينار أي بمعدل يومي ب2ر2 مليون دينار.

وبخصوص أداء الأسهم تصدر سهم "السكنى" قائمة الارتفاعات مسجلا زيادة بنسبة 8ر9 بالمائة بسعر تداول بلغ 970ر1 دينار وسط حجم تداول ب2 الف دينار فقط ، وارتقى سهم الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "ارتاس" بنسبة 9ر4 بالمائة.



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في المقابل سجل سهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي اكبر انخفاض ب 7ر19 بالمائة (830ر1 دينار) وحجم تداول على السهم لم يتجاوز الالف دينار.

وبالنسبة لسهم شركة المنتوجات الصحية "ليلا" فان عمليات جني الأرباح تسببت في انخفاض السهم ليخسر 7ر1 بالمائة ويصل سعر التداول الى 600ر8 دينار وسط حجم تداول ب5ر1 مليون دينار.