لدى استقبالها من قبل رئيس البرلمان ..سفيرة كوبا تؤكد على رغبة بلادها في مزيد توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين

أكدت سفيرة جمهورية كوبا بتونس، مريام مارتيناز لورال، لدى استقبالها اليوم الجمعة بقصر باردو من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، على رغبة بلادها في مزيد توطيد العلاقات البرلمانية مع تونس ولاسيما عبر تكثيف تبادل الزيارات وفرص اللقاء بين البرلمانيين من البلدين ولاسيما على مستوى مجموعات الصداقة.



واشارت السفيرة إلى أهمية العلاقات بين تونس وجمهورية كوبا والحرص المشترك على مزيد دعمها في مختلف الميادين ولاسيما في مجالات الصحة والتربية والثقافة والرياضة وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادرعن مجلس النواب





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وأشارت السفيرة مارتيناز لورال، إلى "تطابق وجهات النظر بين تونس وكوبا فيما يتصل بعديد القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي" مؤكدة الأهمية التي توليها بلادها لمزيد إشعاع مجموعة الـ77 مع الصين التي تترأسها كوبا حاليا، والتي تسهم في خدمة التعاون والأمن والاستقرار في العالم وتحقيق التقارب بين الشعوب.



و أكدت السفيرة الكوبية والتي ستحتضن بلادها خلال شهر سبتمبر المقبل مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 مع الصين" رغبة هافانا في حضور تونس بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمر بالنظر الى ما يكتسيه من أهمية في تحقيق التقارب وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف".



من جهته أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع جمهورية كوبا والتي وصفها بالعلاقات الممتازة مشددا على الرغبة في مزيد تطوير هذه العلاقات وفق رؤية جديدة تترجم الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه خاصة في المجالات الاقتصادية والصحية والسياحية والثقافية.



ورحّب إبراهيم بودربالة برغبة البرلمان الكوبي في مزيد تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية مؤكدا الاستعداد لتجسيم هذا الهدف ولاسيما عبر تكوين مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الكوبية بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بالنظر الى الدور الهام الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في تحقيق التقارب بين الشعوب .



من جهة أخرى ابرز رئيس المجلس النيابي حرص تونس الدائم على الحضور الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية على المستويين الحكومي والبرلماني ايمانا منها بأهمية العمل المشترك وتعميق التشاور وتبادل الرؤى في كل ما يتصل بخدمة قضايا الامن والاستقرار في العالم وتعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب وخدمة السلم العالمي .



وحضر اللقاء مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، النائب عز الدين التايب .



وسلمت السفيرة رئيس المجلس النيابي رسالة تهنئة من رئيس المجلس الوطني للسلطة الشعبية لجمهورية كوبا،استيبان لازو هرنانديز.













