جمعية "الشبان والعلم" تنظم "ليلة النجوم2023" يوم 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة

تنظم الجمعية التونسية"الشبان والعلم" يوم 13 أوت الجاري بنادي تونس التابع لها بشارع الحبيب بورقيبة الدورة 31 "لليلة النجوم 2023" بداية من الساعة السابعة مساء لفائدة عموم التونسيين من مختلف الشرائح العمرية، حسب ما أفاد به المنسق العلمي للجمعية، فرات المنصوري.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التظاهرة العلمية الفلكية متاحة مجانا للعموم ويتخللها برنامجا علميا ثريا من أجل نشر الثقافة العلمية الفلكية وتبسيطها وجعلها متاحة للجميع.





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ولفت الى أن المنشطين العلميين للجمعية سيتولون تبسيط المعلومة باستخدام مجسمات للكواكب الثمانية للمجموعة الشمسية من خلال التطرق لخصوصوياتها وتاريخها الى جانب رصد بالتليسكوب للقمر ومشتري وزحل متى امكنت الرؤية ذلك، فضلا عن محاضرات علمية حول التصوير الفلكي وآخر المستجدات العلمية المتعلقة به.



ويتضمن برنامج التظاهرة كذلك محاضرة حول كيفية محاكاة الظواهر الفلكية باستخدام البرمجيات الفلكية الى جانب ورشات للاطفال حول علم الفلك.



يذكر أن الجمعية التونسية "الشبان والعلم" تأسست منذ سنة 1974 وتتألف من 44 ناديا منهم 20 ناديا ناشطا ويتوزعون على مختلف انحاء الجمهورية.