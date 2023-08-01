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اتحاد تطاوين يفوز وديا على مضيفه النادي البنزرتي بهدف دون رد

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 22:40 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز اتحاد تطاوين على النادي البنزرتي 1-صفر في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب 15 أكتوبر ببنزرت في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة مروان الظاهري خلال الشوط الثاني.

...

وسيخوض الفريقان المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي تنطلق يوم 19 اوت الجاري ضمن المجموعة الثانية.

ويستهل اتحاد تطاوين مشواره بمواجهة مضيفه نجم المتلوي بينما يلاقي النادي البنزرتي مضيفه النادي الصفاقسي.


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