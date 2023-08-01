باجة: استعراض معوقات الاستثمار السياحي والفلاحي بالجهة والسبل الكفيلة بمعالجتها خلال فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج

طرح عدد من أصيلي ولاية باجة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي نظمتها المندوبية الجهوية لديوان التونسييين بالخارج "حول المساهمة الفعالة للتونسيين بالخارج فى دفع الاستثمار بالجهة"، الإشكاليات والمعوقات التي تحول دون استثمارهم في المجالين السياحي والفلاحي خاصة بالمناطق الساحلية بمعتمدية نفزة، ومنها تدهور البنية التحتية وبطء الإجراءات الادارية.



وطالب الحاضرون في الندوة بتبسيط الاجراءات الادارية وتقليص آجال النظر فى الملفات للتمكن من الاستثمار بالجهة، كما دعوا الى تركيز شباك موحد واصدار دليل مبسط للاستثمار الاقتصادي وتوفير المعلومة.

وقال المندوب الجهوي للتونسيين بالخارج، نجم الدين الشواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إن استثمارات التونسيين بالخارج بولاية باجة محدودة جدّا رغم ان عدد العائلات أصيلة الجهة بالخارج يتجاوز 9 الاف عائلة، فاقت تحويلاتها 10 ملايين دينار خلال النصف الاول من سنة 2023 و23 مليون دينار كامل سنة 2022، لكنها لم تكن موجهة للاستثمار.



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ودعا، بالمناسبة، أصيلي الجهة المقيمين بالخارج الى الاستفادة من الامتيازات والمنح التى توفرها مجلة الاستثمارات، والى تجاوز العوائق القانونية لتغيير صبغة الاراضي خاصة بنفزة للتمكن من تفعيل نوايا الاستثمار في المجال السياحي للتونسيين بالخارج.

من جانبه، دعا المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة، صابر البنبلي، الى توجيه الاستثمار نحو المنتوجات الخصوصية لولاية باجة واستغلال امكانياتها، مؤكدا ان السلط المحلية والجهوية تسعى الى توفير الظروف الملائمة للتونسيين بالخارج بهدف توطيد علاقاتهم بتونس.

وتضمّنت فعاليات الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تكريم ابناء التونسيين بالخارج الناجحين فى مختلف المناظرات، وتقديم مداخلات حول مساهمة ديوان التونسيين بالخارج فى دفع الاستثمار والامتيازات المرصودة فى مجال الاستثمار الصناعي والفلاحي.