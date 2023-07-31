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الألعاب الفرنكفونية: ميدالية ذهبية للمصارعة التونسية سوار بوستة

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Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 12:53 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أحرزت المصارعة التونسية سوار بوستة الميدالية الذهبية لوزن 59 كلغ في منافسات الألعاب الفرنكفونية المقامة بكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان خير الدين بن تليلي وزن 70كلغ فاز بالميدالية البرونزية فيما تحصلت فاتن الهمامي على الميدالية الفضية لوزن 57 كلغ.
وتشارك تونس في الألعاب الفرنكفونية التي تتواصل الى غاية 6 اوت القادم بـ 26 رياضيا ورياضية في 4 اختصاصات هي كرة السلة اناث (أقل من 23 سنة) والمصارعة وكرة الطاولة وألعاب القوى.


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