قفصة، برمجة سبعة عروض موسيقية وفرجوية في الدورة 34 لمهرجان أميرة المناجم بالمظيلة

كشفت هيئة مهرجان "أميرة المناجم" بالمظيلة من ولاية قفصة، عن برمجة الدورة 34 لهذه التظاهرة الصيفية، التي ستنطلق يوم 3 أوت المقبل لتتواصل على مدى أسبوع، وسيكون خلاله جمهور المهرجان على موعد مع سبعة عروض فنّية تجمع بين الموسيقى والفرجة والمسرح.



وسيفتتح الفنّان مرتضى الفتيتي هذا المهرجان بعرض موسيقي، على أن تكون سهرة الإختتام للممثل الكوميدي صابر سيزار بعرض مسرحية "أهوا".





...



كما سيلتقي أحبّاء موسيقي الراب بالمظيبة خلال المهرجان بمغنّي الراب سامارا، على أن يكون كذلك لأحبّاء الفنون الشعبية والعروض الموسيقية الفرجوية موعدين مع الفنان الشعبي قدور النجماوي والفنان نبيل بنعلي في عرض "القيطون"، بالإضافة إلى عرض "طروق وملالية" لعبد اللطيف الغزي.



وستُقام عروض المهرجان بفضاء المنتزه البلدي وكذلك بمدارج مسرح دار الثقافة بوسط مدينة المظيلة.



وأفاد مدير الدورة شفيق روابح ل (وات)، بأن هيئة المهرجان وبسبب محدودية الميزانية التي لا تتعدّى 45 ألف دينار، ارتأت التركيز على الجانب النوعي للعروض عوضا عن الجانب الكمّي، والتوجه نحو جلب عروض "نوعية" قادرة على جذب الجمهور.



وبين أن مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة، تحصل على منحتين من وزارة الثقافة ومن المندوبية الجهوية بقفصة، وكذلك على دعم مالي من شركة فسفاط قفصة، في حين لم يتحصّل المهرجان منذ سنة 2018 على أي دعم مالي من المجمع الكيميائي التونسي، رغم طلبات الدعم التي كانت توجّهت بها هيئة المهرجان إلى إدارة المجمع بقفصة.