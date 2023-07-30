سيدي بوزيد: وضع خطة عمل للحد من أزمة تكرر انقطاع الماء بالجهة (الوالي)

نفّذت المصالح المتدخلة في مسألة التزود بالماء في ولاية سيدي بوزيد خطة عمل عاجلة للحدّ من أزمة تكرّر انقطاع الماء في الجهة، بهدف تأمين وصول الماء للمواطن تزامنا مع الارتفاع الحادّ لدرجة الحرارة.



وبين والي سيدي بوزيد، عبد الحليم حمدي، في تصريح لـ"وات"، أنه خلال فترة الحرّ، التي مرّت بها البلاد التونسية وسجلت خلالها درجات حرارة قياسية اضافة الى الوضع الخاص في الولاية، الذي تمثل في العطب الطارئ على محطة تحويل الكهرباء في الاسودة وما خلّفه من اضطرابات متعددة في توزيع الماء الصالح للشرب، تم عقد جلسة عاجلة للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للحد من تأثيرات الأزمة المناخية على المواطن، وخصصت تدخلات عاجلة من بينها توفير مولدات كهربائية تعمل بالوقود في أهم الآبار العميقة التي تزود الجهة بالماء على غرار تركيز مولد بمحطة "القرايجية" في اولاد حفوز وتركيز مولد في بئر عميقة بين معتمديتي السبالة وسبيطلة.





...



وأشار الى أنه تم حل اشكال التزود بالماء في المستشفى الجهوي في مرحلة أولى عن طريق تعبئة الخزان عبر الشاحنات وفي مرحلة ثانية عن طريق بئر تابعة لمركب الطويلة، اضافة الى حل مشكل التزود بالماء في منطقة "ملجأ20".



وأكد أنه تم فض عدة مشاكل تقنية وقانونية على غرار مشكل "بئر جلمة 7" الذي سيمكن الجهة من موارد مائية اضافية من شأنها أن تساعد على تأمين توفير الماء للمواطن. وسيتم وضع عدد من الآبار التابعة للضيعات الدولية على ذمة الجهة لتأمين وصول الماء للمواطن.



وذكر حمدي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعهدت بتجهيز بئر "فرش الشيح" بالكهرباء وهو ما تم خلال الاسبوع الفارط وسيمكن البئر من موارد مائية تدخل حيز الاستغلال فورا.



وأفاد أنه يتم التدخل بشكل مسترسل لإصلاح الأعطاب حسب الإمكانيات الموجودة، وسيتم العمل مستقبلا على مشاريع الطاقة والماء الصالح للشراب حتى لا تعاد صائفة أخرى بدون ماء.



ونبّه والي الجهة الى أن هناك أطرافا قد عمدت الى قطع الكهرباء عن خزان للماء ورغم المجهودات المبذولة لتأمين الماء لفائدة المواطن هناك أطراف عابثة تلعب باستقرار الجهة وتستغل مثل هذه الأزمات، وفق قوله.



يذكر أنه كما توجد مناطق تعاني من تكرر انقطاع الماء في ولاية سيدي بوزيد، توجد مناطق أخرى يعاني سكانها من عدم توفر مياه الشرب بشكل مسترسل منذ سنوات ويواجه فيها المواطن مشقة الحصول على الماء يوميا.