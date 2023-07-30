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بن ناجي يبحث في لقاء مع وفد مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي السلامة السيبرنية والجرائم الإلكترونية والتهديدات العابرة للحدود

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 10:42 قراءة: 1 د, 0 ث
      
اهتم لقاء جمع وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، برئيسة قسم العلوم والتكنولوجيا، كيتي نويز، وبوفد رفيع المستوى عن مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لوزارة العدل الأمريكية، بمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالسلامة السيبرنية والجرائم الإلكترونية والتهديدات العابرة للحدود وطرق حماية الأنظمة والشبكات والبنى التحتية الرقمية الحيوية.
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كما تم التركيز على أهمية التنسيق الدولي لتبادل الخبرات ولمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي المتزايدة، باعتباره فضاء مشتركا ومفتوحا، وفق بلاغ نشرته وزارة تكنولوجيات الاتصال، الاحد.
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وتناول النقاش، أيضا، ضرورة التعامل مع المزودين الموثوق بهم وانضمام الدول إلى اتفاقية "بودابست" لمكافحة الجرائم الإلكترونية الى جانب أهمية تطوير آليات التحقيق الرقمي والجوسسة المضادة والتصدي للجرائم الإلكترونية والأنشطة المنظمة والتصرفات غير المسؤولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وادى وزير تكنولوجيات الاتصال زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية بتكليف من رئيس الجمهورية، على راس وفد من الرئاسة والوزارة خلال الفترة من 24 الى 28 جويلية 2023 .



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