"المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات ينظم يوم 24 أفريل الجاري ندوة بعنوان "الامراض حيوانية المنشأ والأوبئة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 13:39
      
ينظم، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس، الحلقة الثانية من سلسلة الندوات العلمية "الصحة الواحدة مقاربات متعددة الاختصاصات" والتي جاءت تحت عنوان "الأمراض حيوانية المنشأ والأوبئة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك يوم الجمعة 24 أفريل 2026.

وتأتي هذه الندوة، التي ستنعقد بمقر المركز بالعاصمة، في سياق الاهتمام المتزايد بمقاربة "الصحة الواحدة" بوصفها اطارا تكامليا لفهم الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة وتحليل الأبعاد المتعددة للأوبئة، لا سيما تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.


وسيؤثث هذه الندوة نخبة من الباحثين المختصين في الطب والجغرافيا والطب البيطري وعلم الاجتماع وعلوم المناخ.


يشار الى أن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس، قد تأسس في جويلية 2014، ويهدف إلى انجاز البحوث والدراسات السياسية والإنسانية والاجتماعية المتعلقة بالمغرب العربي بشكل عام ونشر معرفة علمية موضوعية حوله خاصة في حقل الدراسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية والاستفادة من المعارف الإنسانية الحديثة من أجل تجديد المقاربات العلمية.
