Babnet   Latest update 18:29 Tunis

غدا الاحد ، تحويل جزئي لحركة المرور بالضاحية الشمالية (وزارة الداخلية )

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dc305b1eebab3.00802327_gkemqoiljnhpf.jpg>
Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 13:00
      
أعلنت وزارة الداخلية ، في بلاغ لها اليوم السبت على موقعها الرسمي ، كافة مستعملي الطريق وخاصّة متساكني ضاحية قرطاج سيدي بوسعيد والمرسى، بأنهُ سيقع تحويل جزئي لحركة المرور، غدا الاحد ، على مستوى شارع 14 جانفي 2011 ، وذلك بمناسبة المارطون الرياضي الخيري "ران فاست ".

 وسيتم تحويل حركة المرور في الجزء الممتد بين ساحة سيدي بوسعيد وساحة الإمتياز، وكذلك شارع سيدي الظريف وسيدي بنور، وذلك بداية من السّاعة 08.00 صباحا وإلى غاية نهاية السّباق.


ودعت الوزارة القادمين من سيدي بوسعيد وقرطاج في اتجاه المرسى إلى المرور عبر شارع الحبيب بورقيبة وشارع الطاهر بن عمّار ثم ساحة السّعادة مُرُورا بشارع الجمهورّية .


وطالبت في بلاغها القادمين من جهة المرسى وقاصدي الكرم المرور عبر ساحة السّعادة ثمّ مدخل المرسى و"أولاد بوراوي" مفترق المعلقة فالكرم.

كما دعت مُستعملي الطريق إلى التحلي بالسّياقة الهادئة واحترام قانُون الطرقات وإشارات أعوان المرور.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327684

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>