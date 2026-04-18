غدا الاحد ، تحويل جزئي لحركة المرور بالضاحية الشمالية (وزارة الداخلية )

أعلنت وزارة الداخلية ، في بلاغ لها اليوم السبت على موقعها الرسمي ، كافة مستعملي الطريق وخاصّة متساكني ضاحية قرطاج سيدي بوسعيد والمرسى، بأنهُ سيقع تحويل جزئي لحركة المرور، غدا الاحد ، على مستوى شارع 14 جانفي 2011 ، وذلك بمناسبة المارطون الرياضي الخيري "ران فاست ".وسيتم تحويل حركة المرور في الجزء الممتد بين ساحة سيدي بوسعيد وساحة الإمتياز، وكذلك شارع سيدي الظريف وسيدي بنور، وذلك بداية من السّاعة 08.00 صباحا وإلى غاية نهاية السّباق.ودعت الوزارة القادمين من سيدي بوسعيد وقرطاج في اتجاه المرسى إلى المرور عبر شارع الحبيب بورقيبة وشارع الطاهر بن عمّار ثم ساحة السّعادة مُرُورا بشارع الجمهورّية .وطالبت في بلاغها القادمين من جهة المرسى وقاصدي الكرم المرور عبر ساحة السّعادة ثمّ مدخل المرسى و"أولاد بوراوي" مفترق المعلقة فالكرم.كما دعت مُستعملي الطريق إلى التحلي بالسّياقة الهادئة واحترام قانُون الطرقات وإشارات أعوان المرور.