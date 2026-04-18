Babnet   Latest update 18:29 Tunis

منوبة: حجز 370 كلغ من الدجاج الحي والمذبوح بعد الكشف عن مذبح عشوائي للدواجن بالجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672f96dc844532.65968955_mqfejkgophlni.jpg>
صورة تعبيرية
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 14:04 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة رفقة فرقة الحرس البلدي بطبربة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمنوبة، صباح اليوم السبت، من الكشف عن مذبح عشوائي للدجاج بجهة الجديدة وحجز 370 كلغ (280 كلغ من الدجاج المذبوح و90 كلغ من الدجاج الحي).
يأتي ذلك على اثر عمل رقابي في إطار مواصلة الجهود جهويا وبمساهمة مختلف الأطراف ذات العلاقة للتصدي للمسالك الموازية ومراقبة سلامة المنتجات.
وقد تولى فريق المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة من الحجز الفعلي لعدد 49 طير دجاج حي (90 كلغ) وتأمينه بمذبح معتمد بولاية مجاورة وسيتم في مرحلة لاحقة، وفق معطيات تحصلت عليها صحفية "وات" من الإدارة المعنية، استكمال إجراءات تضمين القيمة المالية لمحجوز الدجاج الحي في الخزينة العامة وتحرير مخالفة بسبب القيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية لتحقيق أرباح غير شرعية ضد صاحب المذبح.

كما تكفلت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمنوبة بالحجز الفعلي ل280 كلغ من الدجاج المذبوح (141 دجاجة مذبوحة)، اكدت المديرة الجهوية للهيئة مها الخلادي لصحفية "وات"، انها غير امنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك، وسيتم اتلافها مع اتخاذ العقوبات الإدارية المستوجبة المتعلقة بالوجود العشوائي لهذا المذبح .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327685

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>