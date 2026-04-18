منوبة: حجز 370 كلغ من الدجاج الحي والمذبوح بعد الكشف عن مذبح عشوائي للدواجن بالجديدة

تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة رفقة فرقة الحرس البلدي بطبربة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمنوبة، صباح اليوم السبت، من الكشف عن مذبح عشوائي للدجاج بجهة الجديدة وحجز 370 كلغ (280 كلغ من الدجاج المذبوح و90 كلغ من الدجاج الحي).يأتي ذلك على اثر عمل رقابي في إطار مواصلة الجهود جهويا وبمساهمة مختلف الأطراف ذات العلاقة للتصدي للمسالك الموازية ومراقبة سلامة المنتجات.وقد تولى فريق المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة من الحجز الفعلي لعدد 49 طير دجاج حي (90 كلغ) وتأمينه بمذبح معتمد بولاية مجاورة وسيتم في مرحلة لاحقة، وفق معطيات تحصلت عليها صحفية "وات" من الإدارة المعنية، استكمال إجراءات تضمين القيمة المالية لمحجوز الدجاج الحي في الخزينة العامة وتحرير مخالفة بسبب القيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية لتحقيق أرباح غير شرعية ضد صاحب المذبح.كما تكفلت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمنوبة بالحجز الفعلي ل280 كلغ من الدجاج المذبوح (141 دجاجة مذبوحة)، اكدت المديرة الجهوية للهيئة مها الخلادي لصحفية "وات"، انها غير امنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك، وسيتم اتلافها مع اتخاذ العقوبات الإدارية المستوجبة المتعلقة بالوجود العشوائي لهذا المذبح .