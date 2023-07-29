بن ناجي يبحث ورئيس مكتب المعلومات بوزارة الدفاع الامريكية سبل تعزيز استراتيجيات الدفاع الرقمي

تطرق لقاء جمع وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بمقر وزارة الدفاع الامريكية، بالمستشار الأول لوزير الدفاع ورئيس مكتب المعلومات المكلف بإدارة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والسلامة المعلوماتية، جون شارمان، الى سبل تعزيز استراتيجيات الدفاع الرقمي والأمن السيبرني للتصدي للتهديدات الإلكترونية



كما تناول الطرفان حماية الأنظمة والشبكات الحيوية من الهجمات السيبرنية وضمان موثوقيتها واستمرارية عملها والى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاتصالات وتأمين سلامة الشبكات





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ويتنزل لقاء بن ناجي بشارمان في إطار زيارة العمل التي يؤديها الى الولايات المتحدة الامريكية بتكليف من رئيس الجمهورية من 24 الى 28 جويلية 2023 على راس وفد من رئاسة الجمهورية والوزارة، وجرى اللقاء بحضور سفيرة تونس بأمريكا، حنان التاجوري بالساسي.



واستعرض اللقاء، ايضا، أفضل الممارسات في المجال الرقمي من خلال التعاون العسكري - المدني في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال خاصة المعتمدة في الدفاع السيبرني وأمن المعلومات وحماية قواعد البيانات والأنظمة والشبكات الحيوية والحساسة وأهمية تبادل المعرفة والخبرات لمجابهة تحديات المرحلة الحالية.





