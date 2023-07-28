وزير تكنولوجيات الاتصال يبحث خلال زيارة لأمريكا سبل الترويج لتونس كوجهة استثمارية في المجال الرقمي

الترويج لتونس كوجهة استثمارية في المجال الرقمي وتعزيز التعاون في تأمين الفضاء السيبرني الدولي، هو هدف الزيارة التي اداها وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي الى امريكا من 24 الى 28 جويلية 2023 على راس وفد من رئاسة الجمهورية والوزارة.
وبحث بن ناجي خلال لقاء جمعه بالنائبة الأولى لمساعدة وزير الدولة للشؤون الخارجية المكلفة بمكتب الفضاء السيبرني والسياسة الرقمية، جينيفر باشوس، أفضل الممارسات في مجال حرية الانترنت ومبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتشريعات والسياسات في المجال الرقمي، وفق بلاغ لوزارة تكنولوجيات الاتصال، الجمعة.
وبحث بن ناجي خلال لقاء جمعه بالنائبة الأولى لمساعدة وزير الدولة للشؤون الخارجية المكلفة بمكتب الفضاء السيبرني والسياسة الرقمية، جينيفر باشوس، أفضل الممارسات في مجال حرية الانترنت ومبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتشريعات والسياسات في المجال الرقمي، وفق بلاغ لوزارة تكنولوجيات الاتصال، الجمعة.
كما تناول اللقاء مع المسؤولة عن مكتب الفضاء السيبرني والسياسة الرقمية، المحدث سنة 2022، المسائل المتعلقة بالأمن القومي وفرص التنمية بالفضاء السيبرني.
وتهدف هذه الزيارة، التي تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى التباحث مع الهياكل الحكومية والشركات الخاصة الناشطة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والسلامة والأمن السيبرني وشبكات التواصل الاجتماعي ومحاضن المشاريع والمؤسسات الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المصدر ذاته.
وأقرت تونس الاستراتيجية الوطنية للأمن السّيبرني للفترة 2020 - 2025، وهي تهدف إلى حماية الفضاء السّيبرني الوطني وتطويره من خلال بناء القدرات الوطنيّة وضمان الثّقة الرّقمية في تفاعل مع جملة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة وتنفيذ الخطط في المجال بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة، وذلك في إطار احترام الحقوق والحرّيات وفق مقتضيات وأحكام الدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية.
وتُعنى هذه الاستراتيجية بخمس مجالات وهي التّوجّهات والاستراتيجيات القطاعية والإطار القانوني والتّنظيمي والتعليم والتّدريب والمهارات والثقافة والمجتمع السّيبرني والمعايير والتّقنيات.
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