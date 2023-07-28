وزير تكنولوجيات الاتصال يبحث خلال زيارة لأمريكا سبل الترويج لتونس كوجهة استثمارية في المجال الرقمي

الترويج لتونس كوجهة استثمارية في المجال الرقمي وتعزيز التعاون في تأمين الفضاء السيبرني الدولي، هو هدف الزيارة التي اداها وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي الى امريكا من 24 الى 28 جويلية 2023 على راس وفد من رئاسة الجمهورية والوزارة.



وبحث بن ناجي خلال لقاء جمعه بالنائبة الأولى لمساعدة وزير الدولة للشؤون الخارجية المكلفة بمكتب الفضاء السيبرني والسياسة الرقمية، جينيفر باشوس، أفضل الممارسات في مجال حرية الانترنت ومبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتشريعات والسياسات في المجال الرقمي، وفق بلاغ لوزارة تكنولوجيات الاتصال، الجمعة.





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