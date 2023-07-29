مباراة ودية: فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 3 - 1 تون

فاز المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم السبت على المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة 3 - 1 في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا للموسم القادم.

وجاءت أهداف المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي عن طريق اللاعب المالي بانغالي سانوغو و هادي سويد و محمد صادق النقازو.

يذكر أنّ المستقبل الرياضي بالمرسى كان قد صعد الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، كما ضمن المستقبل الرياضي بن سليمان في نهاية الموسم الماضي بقاءه بين فرق النخبة.