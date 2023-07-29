مباراة ودية: فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 3 - 1 تون

فاز المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم السبت على المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة 3 - 1 في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا للموسم القادم.
وجاءت أهداف المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي عن طريق اللاعب المالي بانغالي سانوغو و هادي سويد و محمد صادق النقازو.
يذكر أنّ المستقبل الرياضي بالمرسى كان قد صعد الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، كما ضمن المستقبل الرياضي بن سليمان في نهاية الموسم الماضي بقاءه بين فرق النخبة.
وجاءت أهداف المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي عن طريق اللاعب المالي بانغالي سانوغو و هادي سويد و محمد صادق النقازو.
يذكر أنّ المستقبل الرياضي بالمرسى كان قد صعد الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، كما ضمن المستقبل الرياضي بن سليمان في نهاية الموسم الماضي بقاءه بين فرق النخبة.
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