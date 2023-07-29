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مباراة ودية: فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 3 - 1 تون

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 22:02 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فاز المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم السبت على المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة 3 - 1 في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا للموسم القادم.
وجاءت أهداف المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقاء الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي عن طريق اللاعب المالي بانغالي سانوغو و هادي سويد و محمد صادق النقازو.
يذكر أنّ المستقبل الرياضي بالمرسى كان قد صعد الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، كما ضمن المستقبل الرياضي بن سليمان في نهاية الموسم الماضي بقاءه بين فرق النخبة.


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