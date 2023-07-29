الفنان ناصيف زيتون: مهرجان قرطاج منحني جواز سفر النجاح في العالم العربي

عبّر الفنان السوري ناصيف زيتون عن سعادته الغامرة باعتلاء ركح المسرح الروماني بقرطاج مجدّدا، لا سيّما بعد نجاح حفلاته السابقة ضمن مهرجان قرطاج الدولي فنيا وجماهيريا، وبعد نفاد جميع تذاكره لهذه الدورة 57 من المهرجان.



وقال ناصيف زيتون، في ندوة صحفية انعقدت بأحد النزل في الضاحية الشمالية للعاصمة مساء يوم الجمعة، إن أول صعود له على ركح قرطاج ليس كبعده، في إشارة إلى مسيرته الغنائية قبل ظهوره على مسرح قرطاج وبعده، مضيفا: "لا أخفي أمرا إذا قلت أكثر من مرة وأنا خارج تونس إن مسيرتي قبل مهرجان قرطاج ليست كبعده، فهذا المهرجان منحني جواز سفر النجاح في العالم العربي خاصة بعد حفلي في 2019".





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وتحدّث ناصيف زيتون عن برنامجه حفله يوم السبت 29 جويلية على ركح المسرح الروماني بقرطاج، قائلا إنه أعد باقة من أغانيه إلى جانب تأدية أغنية من الفلكلور التونسي مثلما عوّد الجمهور في كل حضور له بتونس، وهذه الأغنية التي سيقدمها غدا هي "يا مرحبا بأولاد سيدي".



وعن شركة إنتاجه الفني التي أسسها، أفاد أنها مفتوحة لجميع المواهب الموسيقية والغنائية من تونس والعالم العربي.



والفنان العربي ناصيف زيتون هو من أبرز اكتشافات برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته السابعة سنة 2009 التي فاز بها. وأقام على إثرها سلسلة من الحفلات بسوريا كللت بالنجاح.



أطلق ناصيف زيتون سنة 2013 ألبومه الغنائي الأول بعنوان "يا صمت" يتضمّن 12 أغنية، وفي 2016، أطلق ألبومه الغنائي الثاني "طول اليوم" الذي تضمن عشرة أغان.



وقدم عددا من العروض الفنية الناجحة بسوريا ولبنان وكان سنة 2018 ضيفا على مهرجان قرطاج الدولي في دورته الرابعة والخمسين، ثم أحيى حفلين متتاليين في أوت من سنة 2019 أمام شبابيك مغلقة ضمن الدورة الخامسة والخمسين من هذا المهرجان.