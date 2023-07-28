قابس: تضرر واحة قابس الوسطى بسبب الحرارة ونقص مياه الري

قال العضو المؤسس لجمعية صيانة المدينة والواحة بقابس محمد عبد الرحيم في تصريح أدلى به اليوم الجمعة لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاضرار التي لحقت بواحة قابس الوسطى جراء ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها الجهة في الفترة الأخيرة قد كانت "كبيرة".



وبين عبد الرحيم أن هذه الأضرار قد شملت الأشجار المثمرة، وخاصة منها الرمان والعنب والنباتات وفي مقدمتها نبتة الملوخية، معتبرا أن هذه الاضرار، كانت جسيمة، بسبب النقص الفادح المسجل في مياه الري وطول الدورة المائية التي تجاوزت بهذه الواحة 40 يوما، مؤكدا أن هذه الدورة لا تتناسب مع خصوصية الواحة والغراسات الموجودة فيها.





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وجدد عبد الرحيم الطلب الذي تقدم به خلال الفترة الأخيرة مجمع التنمية الفلاحية بواحة قابس الوسطى والذي دعا من خلاله المندوبية الجهوية للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى التسريع بحفر البئر العميقة المبرمجة بالواحة منذ سنوات وتجهيزها.