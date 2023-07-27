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النادي الصفاقسي - المدرب حسام البدري يقدم استقالته

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي ان مدربه المصري حسام البدري قدم استقالته بعد الخسارة اليوم الخميس امام الشرطة العراقي بهدف دون رد لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا بالسعودية.

وقال النادي الصفاقسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي، كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول".

...

وكان حسام البدري تولى تدريب النادي الصفاقسي في مارس الماضي. وتحت قيادة المدرب المصري، تحصل النادي الصفاقسي على المركز السادس ضمن مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الى جانب تاهله الى المرحلة النهائية لكاس سلمان للاندية العربية.




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