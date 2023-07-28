انيس الجربي مدربا للنادي الصفاقسي

اعلن النادي الصفاقسي ان تم تعيين انيس الجربي مدربا للفريق حتى نهاية مشاركة النادي في منافسات مسابقة كاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا بالسعودية وذلك بعد ان اعلن مدربه المصري حسام البدري استقالته بعد الخسارة يوم الخميس امام الشرطة العراقي 0-1 لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كاس سلمان للاندية العربية .وكان حسام البدري التحق بتدريب النادي الصفاقسي في مارس الماضي وقاده الى التاهل الى نهائيات كاس الملك سلمان.