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انطلاق مصيف الروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركب الشبابي بمنوبة

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 20:52 قراءة: 1 د, 4 ث
      
حتضن المركب الشبابي والرياضي بمنوبة منذ امس الاربعاء اشغال مصيف الروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركب الشبابي بمنوبة و الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة إلى غاية 11 أوت ضمن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية تحت إشراف الإدارة العامة للشباب.

والدورة الاولى من المصيف الذي يتضمن ثلاث دورات سينتفع بها 72 شابا وشابة من مختلف جهات الجمهورية بمعدل 8 ولايات في كل دورة ،و3 شبان عن كل ولاية
ويشمل المصيف الهادف الى رفع مستوى الوعي وتثقيف وفق تصريح المنسق سامي الحمروني ل"وات" "جانبين نظري وتطبيقي،وورشات لابتكار وتصميم وبرمجة مجسمات روبوتات واستعراض المشاريع وتحدي المسارات، وصناعة المحتوى، وجملة فقرات تدعم القدرات الإبداعية للشباب في مجال الروبوتيك".
...

وسيحظى المشاركون الذي تم تامين ظروف الاقامة والاعاشة الطيبة لهم، مع فريق المتابعة والاشراف، بفقرات ترفيهية وسياحية،على غرار السباحة والورشات التدريبية، والثقافية والألعاب الشاطئية التي ستمكن المشاركين والمشاركات، من الترفيه الهادف ،والاستمتاع بالعطلة الصيفية،وزيارات ميدانية ستشمل المتحف العسكري، و قبة النحاس للتعرف على الموروث الثقافي بالجهة.
و سينتفع المشاركون بزيارات اطلاع، تشمل القطب التكنولوجي بمنوبة، حيث تنتصب عدد من مؤسسات التكنولوجيات الذكية ، ومحضنة المؤسسات ووكالة النهوض بالصناعة، وذلك بهدف التعرف عن قرب على التقنيات الحديثة المستعملة والقائمة على استعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي
يذكر ان المصيف يندرج ضمن انشطة المندوبية الجهوية للشباب الصيفية ومصائفها الترفيهية والشبابية التي ينتفع بها 2162 شابا وشابة من مختلف معتمديات الجهة منذ منتصف جويلية الجاري.


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