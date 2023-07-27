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وصول الباخرة قرطاج الى الميناء التجاري بجرجيس وعلى متنها 1628 مسافرا و637 سيارة في ثالث رحلة للمسافرين هذا الموسم

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 14:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وصلت صباح اليوم الخميس، الباخرة قرطاج الى الميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، قادمة من مرسيليا (جنوب فرنسا)، في رحلة هي الثالثة للمسافرين هذا الموسم، وعلى متنها 1628 مسافرا و637 سيارة، لتكون اخر رحلة قدوم، فيما ستكون بقية الرحلات الثلاث المتبقية من برمجة هذا الموسم الصيفي قدوم ومغادرة، وفق مدير الميناء انيس الزناد.

وبين الزناد لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه على غرار بقية الرحلات، تجندت كل الاطراف المتدخلة لتأمين عملية ارساء الباخرة واستقبال المسافرين وتقديم كل خدمات العبور، في نسق دأب عليه المتدخلون بالميناء منذ سنوات مع انطلاق الخط البحري للمسافرين.

...

وينتظر ان يؤمن هذا الميناء التجاري بلوغ 12 الف مسافر هذه الصائفة عبر سفراته التي انطلقت يوم 20 جوان، لتكون اخر رحلة مغادرة من الميناء يوم 16 سبتمبر المقبل.


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