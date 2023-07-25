الكاف تكشف عن رزنامة مسابقتي رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية للموسم الرياضي 2023- 2024

كشفت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن رزنامة منافستي رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية للموسم 2023-2024 على هامش سحب قرعة الدورين الاولين التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الكاف بالقاهرة (مصر).



الدور التمهيدي الاول:





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