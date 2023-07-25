الكاف تكشف عن رزنامة مسابقتي رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية للموسم الرياضي 2023- 2024

كشفت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن رزنامة منافستي رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية للموسم 2023-2024 على هامش سحب قرعة الدورين الاولين التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الكاف بالقاهرة (مصر).
الدور التمهيدي الاول:
الدور التمهيدي الاول:
الذهاب : 18-20 اوت 2023
الإياب : 25-27 اوت 2023
الدور التمهيدي الثاني:
الذهاب: 15- 17 سبتمبر 2023
الإياب : 29 سبتمبر - 1 اكتوبر 2023
مرحلة المجموعات:
الجولة الاولى: 24-26 نوفمبر 2023
الجولة الثانية : 1-3 ديسمبر 2023
الجولة الثالثة : 8- 10 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة : 19- 20 ديسمبر2023
الجولة الخامسة: 23- 25 فيفري 2024
الجولة السادسة : 1-3 مارس 2024
الدور ربع النهائي :
الذهاب: 29- 31 مارس 2024
الاياب : 5-7 افريل 2024
الدور نصف النهائي:
الذهاب : 19-21 افريل
الاياب : 26 -28 افريل
الدور النهائي:
كاس الكونفديرالية
الذهاب: 10-12 ماي 2024
الاياب : 17- 19 ماي 2024
رابطة الابطال :
الذهاب: 17- 19 ماي 2024
الاياب : 24-26 ماي 2024
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