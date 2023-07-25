كاس الاتحاد الافريقي - الاولمبي الباجي يواجه ابوسليم الليبي والنادي الافريقي يلاقي الفائز من باهير دار الاثيوبي وازام التنزاني

سيتبارى الاولمبي الباجي مع ابو سليم الليبي في الدور التمهيدي الاول من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت اليوم الثلاثاء.



وتقام مقابلة الذهاب في رادس يوم 18 او 19 او 20 اوت القادم والاياب في ليبيا يوم 25 او 26 او 27 من نفس الشهر.





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وفي صورة التاهل سيلاقي الاولمبي الباجي فريق كامبالا الاوغندي في الدور الثاني. وستجرى مباراة الذهاب في رادس يوم يوم 15 او 16 او 17 سبتمبر والاياب في اوغندا يوم 29 او 30 سبتمبر او 1 اكتوبر .



وسيواجه النادي الافريقي من جهته الفائز من باهير دار الاثيوبي وازام التنزاني في الدور الثاني من ذات المسابقة.

ويقام لقاء الذهاب خارج تونس والاياب في رادس.