سيدي بوزيد: انعقاد الجلسة العامة التأسيسية للشركة الأهلية "ضيعة 18"

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، الجلسة العامة التأسيسية الخاصة بالشركة الأهلية "ضيعة 18"، التي تعنى بالمجال الفلاحي.



وبين عضو مؤسس للشركة الأهلية "ضيعة 18" عبد الكريم بكاري في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجلسة انعقدت، اثر استكمال كل مراحل التأسيس بهدف التعريف بها وباهدافها وانتخاب مكتب مجلس ادارتها.





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وذكر أن الشركة الأهلية "ضيعة 18" تتكون من 50 مكتبا وتهتم بالمجال الفلاحي وتنقسم أنشطها الى التركيز على الزراعات الكبرى والأعلاف وتربية المواشي، اضافة الى الأشجار المثمرة واحداث مصانع تحويلية في المستقبل للمحصول الفلاحي، وهي شركة برأس مال يقدر بحوالي 15 ألف دينار وتتجاوز مساحة الأرض التي ستستغلها من الضيعة الفلاحية بالطويلية التابعة لديوان الأراضي الدولية حوالي 1000 هكتار.



وأضاف أن الضيعة الفلاحية الطويلة تتضمن مساحات شاسعة من الأراضي وتتوفر بها المياه، الا انها تعاني من اهمال وعجز في توفير المنتوجات الفلاحية التي تتلاءم مع امكانياتها، وهو ما دفع مؤسسي الشركة الأهلية "ضيعة 18" الى التفكير في احداثها لاستصلاح الضيعة برؤية عصرية تغير من وضعية المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية والأشجار المثمرة الى الأفضل.