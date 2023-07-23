رفيق الكامرجي يجتاز الفحوصات الطبية استعدادا لانضمامه لنادي الفيصلي الاردني

اجتاز المهاجم التونسي رفيق الكامرجي اليوم الاحد مباشرة بعد وصوله الى العاصمة الاردنية عمان الفحوصات الطبية استعدادا لانضمامه لتدريبات نادي الفيصلي بطل الاردن قادما من اتحاد بنقردان.

وكان رفيق الكامرجي انهى مشواره الموسم الماضي مع اتحاد بنقردان في صدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموع 14 هدفا.

وهي التجربة الاحترافية الثانية التي يخوضها رفيق الكامرجي خارج تونس بعد انتمائه سابقا سنة 2020 الى نادي الانتاج الحربي المصري.

يذكر ان الفيصلي خسر يوم الجمعة الماضي امام غريمه الوحدات بنتيجة 1-2 في ذهاب كاس السوبر الاردني على ان يتجدد الموعد ايابا بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.