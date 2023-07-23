Babnet

رفيق الكامرجي يجتاز الفحوصات الطبية استعدادا لانضمامه لنادي الفيصلي الاردني

Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اجتاز المهاجم التونسي رفيق الكامرجي اليوم الاحد مباشرة بعد وصوله الى العاصمة الاردنية عمان الفحوصات الطبية استعدادا لانضمامه لتدريبات نادي الفيصلي بطل الاردن قادما من اتحاد بنقردان.
وكان رفيق الكامرجي انهى مشواره الموسم الماضي مع اتحاد بنقردان في صدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموع 14 هدفا.
وهي التجربة الاحترافية الثانية التي يخوضها رفيق الكامرجي خارج تونس بعد انتمائه سابقا سنة 2020 الى نادي الانتاج الحربي المصري.
يذكر ان الفيصلي خسر يوم الجمعة الماضي امام غريمه الوحدات بنتيجة 1-2 في ذهاب كاس السوبر الاردني على ان يتجدد الموعد ايابا بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270348


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 23 جويلية 2023 | 5 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:36
16:15
12:33
05:18
03:33
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet44°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-29
47°-33
44°-28
33°-26
33°-24
  • Avoirs en devises
    22978,7

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,40498 DT        1$ =3,03982 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   466,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*