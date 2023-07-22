المنستير: ستة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة في الدورة الثالثة لمهرجان أم الزين الدولي بجمال

يعيش جمهور مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته الثالثة من 29 جويلية الجاري وإلى غاية 19 أوت 2023 بالملعب البلدي بجمال بولاية المنستير على وقع ستة عروض متنوعة لتلبية جميع الأذواق الشبابية والطربية من جمهور هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية مهرجان أم الزين الدولي بجمال بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وفق ما أفاد وات مدير المهرجان محمّد الخضراوي.





ويفتتح عرض "الزيارة" فعاليات هذا المهرجان الذي تستضيفه مدينة جمال للمرة الخامسة على التوالي خاصة أنّ الفنّان سامي اللجمي أدخل عليه الكثير من التجديد.



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وتؤثث سهرة 2 أوت 2023 مسرحية "بنات سعاد" مع نعيمة الجاني وأميمة بن حفصية ولبنى الدزيري، ويوم 5 أوت سهرة شبابية مع الراب والثلاثي جنجون وبلين قوس وسنفرة في عرض كبير، تليها مسرحية "بيق بوسا" للممثلة وجيهة الجندوبي في سهرة 12 أوت والتي ستكون لأوّل مرّة في مدينة جمال.

ويكون جمهور الشباب مجددا على موعد يوم 16 أوت مع العرض الشبابي لمرتضي الفتيتي وهو العرض الذي دعمت به المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير هذا المهرجان الذي سيختتم بعرض للفنّان محمّد الجبالي.

وستنظم هيئة المهرجان عروضا تنشيطية مجانية لفائدة الأطفال وخيمة الشعر الشعبي وسط مدينة جمال.

وتخلت هيئة المهرجان عن الاشتراكات نظرا لأنّها لم تسجل إقبالا عليها خلال الدورة الفارطة حيث وقع إقتناء 8 اشتراكات فقط من مجموع 80 اشتراكا وضع على ذمة الجمهور وبلغ سعر الاشتراك الواحد في السنة الماضية 80 دينارا لثمانية عروض. علما أن دعم الوزارة لمهرجان أم الزين الدولي تقلص إلى النصف حيث خصصت له 20 ألف دينار، وفق المصدر ذاته الذي أشار بالمناسبة إلى أن طاقة استيعاب الملعب البلدي بجمال تبلغ 2800 بين الكراسي والمدارج.