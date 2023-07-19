أريانة: انطلاق مشروعي تهذيب حي الطبايب والمباركة بسيدي ثابت في موفى 2023 ومطلع 2024

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قلعة الأندلس-سيدي ثابت، فيصل الصغير، اليوم الأربعاء، بأن إعلان طلب العروض الخاص بمشروع تهذيب حي الطبايب من معتمدية سيدي ثابت سيتم في موفى جويلية الجاري لتنطلق الأشغال في موفى نوفمبر 2023 بكلفة 6 ملايين دينار، في حين سيتم الاعلان عن طلب العروض الخاص بتهذيب حي المباركة يفيموفى سبتمبر 2023 لتنطلق الاشغال خلال شهر جانفي 2024 بكلفة جملية تقدر بـ6.6 ملايين دينار.



وأوضح النائب، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري أعلنت عن رزنامة انطلاق المشروعين ردّا على استفساراته حول أسباب تعطلها خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب يوم الإثنين 17 جويلية الجاري حول قطاع التجهيز والإسكان.





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وأوضحت الوزيرة أن المشروعين يعتبران من المشاريع المعطّلة في الجهة بسبب عدم تدخّل الديوان الوطني للتطهير للقيام بأشغال التطهير المستوجبة لتتكفل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بهذه الأشغال وبربطها بالشبكة القديمة بهدف التسريع في الانجاز.

جدير بالذكر أن المشروعين المشار إليهما يندرجان ضمن القسط الأول من الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية الممول من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني وكان من المفترض أن ينطلقا خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 بكلفة جملية قدرت آنذاك بـ11.9 مليون دينار.



وتشكو منطقة المباركة من تردي البنية التحتية، كما تسبّبت الأمطار الغزيرة، يوم 2 جانفي المنقضي في ارتفاع منسوب المياه بوادي بازينة في قطع الطريق الرابطة بين سيدي ثابت وبجاوة، كما تسربت إلى عدد من المنازل والمحلات التجارية بالمنطقة بارتفاع قارب المتر، حسب رواية عدد من السكان، وأسقطت أسوار بعضها، وأدت إلى إتلاف الأثاث، كما ألحقت أضرارا بالأجهزة المنزلية والسيارات والمعدات.

وأكّد عدد من السكان، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مشكلة الفيضان في المنطقة تتكرّر كلما هطلت الأمطار بغزارة، مرجعين الظاهرة إلى ضيق المنشآت المائية، ومجاري مياه السيلان، وعدم تعهدها بالجهر والتنظيف، إضافة إلى التوسع العمراني والبناء الفوضوي، وغياب حلول جذرية تحمي المنطقة من الفيضانات.