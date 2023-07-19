شبيبة القبائل: الابقاء على المدرب بوزيدي

قررت شبيبة القبائل (الرابطة الأولى الجزائرية) الابقاء على المدرب يوسف بوزيدي ومساعده محمد لاسات على رأس العارضة الفنية

تحسبا للموسم المقبل (2023-2024), حسبما أعلنت عنه إدارة النادي سهرة أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان النادي القبائلي: ''سيتم تدعيم الطاقم الفني والاعتماد على خدمات الدوليين السابقين الوناس قاواوي ومراد آيت طاهر في منصبي مدرب الحراس ومساعد مدرب على التوالي''.

ومن جهته, عين الهداف الدولي السابق جمال مناد في منصب المدير الرياضي, في الوقت الذي تم ابقاء براهيم زافور في منصب ''المناجير''.



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وفي وقت سابق, أعلنت شبيبة القبائل, عن استقدام ثلاثة لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية, بينما جدد لاعب الوسط الهجومي, كسيلة بوعالية المستهدف من أندية أجنبية, عقده إلى غاية 2026.

و تمكنت شبيبة القبائل من الاستفادة من خدمات الحارس شمس الدين رحماني لمدة موسمين, قادما من شباب قسنطينة.

كما استقدمت شبيبة القبائل أيضا المدافع الأيسر لشباب قسنطينة أحمد معمري (26 سنة) الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات. أما اللاعب الجديد الثالث فهو الشاب الواعد وقلب هجوم أولمبي أقبو رضوان بركان (20 سنة) الذي أمضى لمدة ثلاثة

مواسم.

و لا يزال النادي القبائلي في اتصالات متقدمة مع لاعبين آخرين بإمكانهم تدعيم التعداد على غرار المدافع الدولي جمال بن العمري الذي قرر العودة للبطولة الوطنية بعد سبع سنوات قضاها خارج الوطن.

أما كسيلة بوعالية (22 سنة) الذي يعتبر القوة الضاربة الجديدة "للكناري", فقد رفض عدة عروض وقرر مواصلة مغامرته مع شبيبة القبائل حتى سنة 2026 .

و انتظرت شبيبة القبائل الجولة ال 29 و ما قبل الأخيرة للبطولة المحترفة لضمان بقائها في قسم النخبة بفضل فوزها على نجم مقرة (2-0) في مباراة احتضنها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.