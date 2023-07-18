اختتام المهرجان الوطني للأطفال الأدباء بالمنستير بتتويج ثلة من المتميزين في كتابة الشعر و القصة

اختتمت مساء أمس بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير، في أجواء احتفالية، الدورة 16 للمهرجان الوطني للأطفال الأدباء بالمنستير الذي نظمته المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من 15 الى 17 جويلية الجاري تحت شعار "طفل أديب.. للماء حبيب" بتتويج الأطفال الفائزين في مسابقتي الشعر والقصة.



وفازت دعا نويرة من طبلبة بولاية المنستير بالجائزة الأولى في مسابقة الشعر للمرحلة الإبتدائية، وفي مسابقة الشعر للمرحلة الإعدادية آلت الجائزة الأولى لسهى المسعدي من قابس.

وتوج بالجائزة الأولى في مسابقة القصة للمرحلة الإبتدائية محمّد صديق العرفاوي من تستور بولاية باجة، وفي مسابقة القصة للمرحلة الإعدادية بالجائزة الأولى أسماء القوي من ولاية قابس.



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وأوصت لجنة تحكيم ورشة الشعر التي ضمنت الشاعرة إيمان حسيون والشاعر لطفي الشابي ولجنة تحكيم ورشة القصّة المكوّنة من الروائية جميلة الشريف والأديبة وداد بن صالح الأطفال بمزيد العناية باللّغة العربية، والابتعاد عن استعمال القوالب الجاهزة، والاشتغال على استنباط أفكار جديدة لافتة.



وفي لمسة وفاء تم تكريم ثلة من الإطارات التربوية التي أسست هذا المهرجان سنة 1992 وهم المتفقد البيداغوجي والشاعر كمال قداوين، والطاهر العجيمي، وامحمد بوريقة، والمرحوم محمّد الهادي الزراد، وأحمد بن اسماعيل، ورضا السراج. وحث الشاعر كمال قداوين بالمناسبة الأطفال على ممارسة الكتابة الشعرية أو النثرية والمواظبة عليها على امداد السنة لتطوير ملكاتهم الإبداعية.



وتسجل هذه الدورة استئناف تنظم هذا المهرجان بعد انقطاع تواصل خمسة سنوات منذ 2017 إلى جانب أنّها دورة تتميز بعمق أهدافها التوعوية التي تعلقت بتحسيس الأطفال بترشيد استهلاك الماء، والتثقيفية إذ وقع الخروج بالأطفال المشاركين في هذا المهرجان الوطني من الإطار التربوي العادي إلى الفضاءات الثقافية نحو متحف الزعيم الحبيب بورقيبة المعروف بقصر المرمر والمعلم الأثري "دار الشرع" بالمدينة العتيقة أين كانت للأطفال أنشطة وفق ما أفادت وات المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة.