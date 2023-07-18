بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم: تونس تنهي مشاركتها في المركزالسابع بـ 12 ميدالية منها 7 ذهبية

أنهت العناصر الوطنية التونسية منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس من 8 الى 17 جويلية، في المركزالسابع برصيد 12 ميدالية منها 7 ذهبية وفضية و4 برنزية.



وشهدت المشاركة التونسية تميز روعة التليلي التي فازت بميداليتين ذهبيتين في اختصاص دفع الجلة ورمي القرص لفئة ف41، ورؤي الجبابلي الذي أحرز ذهبيتي سباق 400 متر و1500 متر لفئة ت12.

كما تألق ياسين الڨنيشي الذي حطم الرقم القياسي العالمي في دفع الجلة لفئة ف36، ونسج على منواله أحمد بن مصلح الذي فاز بذهبية دفع الجلة لفئة ف37، فيما أحرز وليد كتيلة امس الاثنين ذهبية سباق 800 متر لفئة ت34 كراسي بعد أداء قوي ومنافسة شديدة ليضمها لبرونزية سباق 100 متر.



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