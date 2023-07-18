بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم: تونس تنهي مشاركتها في المركزالسابع بـ 12 ميدالية منها 7 ذهبية

أنهت العناصر الوطنية التونسية منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس من 8 الى 17 جويلية، في المركزالسابع برصيد 12 ميدالية منها 7 ذهبية وفضية و4 برنزية.
وشهدت المشاركة التونسية تميز روعة التليلي التي فازت بميداليتين ذهبيتين في اختصاص دفع الجلة ورمي القرص لفئة ف41، ورؤي الجبابلي الذي أحرز ذهبيتي سباق 400 متر و1500 متر لفئة ت12.
كما تألق ياسين الڨنيشي الذي حطم الرقم القياسي العالمي في دفع الجلة لفئة ف36، ونسج على منواله أحمد بن مصلح الذي فاز بذهبية دفع الجلة لفئة ف37، فيما أحرز وليد كتيلة امس الاثنين ذهبية سباق 800 متر لفئة ت34 كراسي بعد أداء قوي ومنافسة شديدة ليضمها لبرونزية سباق 100 متر.
وشهدت المشاركة التونسية تميز روعة التليلي التي فازت بميداليتين ذهبيتين في اختصاص دفع الجلة ورمي القرص لفئة ف41، ورؤي الجبابلي الذي أحرز ذهبيتي سباق 400 متر و1500 متر لفئة ت12.
كما تألق ياسين الڨنيشي الذي حطم الرقم القياسي العالمي في دفع الجلة لفئة ف36، ونسج على منواله أحمد بن مصلح الذي فاز بذهبية دفع الجلة لفئة ف37، فيما أحرز وليد كتيلة امس الاثنين ذهبية سباق 800 متر لفئة ت34 كراسي بعد أداء قوي ومنافسة شديدة ليضمها لبرونزية سباق 100 متر.
وفي ما يلي تذكير بالحصيلة الكاملة للميداليات التونسية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم:
روعة التليلي: ذهبية دفع الجلة ف41.
روعة التليلي: ذهبية رمي القرص ف41.
رؤي الجبابلي: ذهبية سباق 1500 متر ت13
رؤي الجبابلي: ذهبية سباق 400 متر ت12.
ياسين الڨنيشي: ذهبية دفع الجلة ف36 مع رقم قياسي عالمي
أحمد بن مصلح : ذهبية دفع الجلة ف37
وليد كتيلة: ذهبية سباق 800 متر ت34.
مروى البراهمي: فضية رمي الصولجان ف32
سمية بوسعيد : برونزية سباق 1500 متر ت13.
بشير عقوبي: برونزية سباق 1500 متر ت46.
رجاء الجبالي : برونزية دفع الجلة ف40 مع رقم شخصي جديد.
وليد كتيلة: برونزية سباق 100 متر كراسي ت34.
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